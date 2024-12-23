Климов Иван
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Климов Иван
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 14-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 22.01.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- мастеровой
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 22.01.1822
- Священнослужители
- священник Иоанн Пономарев
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 22
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Аистов Родион, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Климова Татьяна Иванова, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Климов Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Солодников Егор, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аистов Илья, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Аистов Яков, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
- Примечание / Дополнительно
- Саткинский завод
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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