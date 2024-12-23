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Маршалов Ефим

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Маршалов Ефим
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
09-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
22.01.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 21об
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Клюев Фетис, мастеровой (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Деминева Евфимия Феодорова, девица / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Деминев Феодор
Свидетель жениха №1 - Маршалов Ефим, мастеровой (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баженов Иван, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Максимовских Федор, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
Комментарий наборщика
Отец невесты умер
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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