Деминева Евфимия Феодорова
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Деминева Евфимия Феодорова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 09-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 22.01.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- девица
- Дата брака
- 22.01.1822
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Пономарев
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 21об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Клюев Фетис, мастеровой (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Деминева Евфимия Феодорова, девица / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Деминев Феодор
Свидетель жениха №1 - Маршалов Ефим, мастеровой (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баженов Иван, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Максимовских Федор, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
- Примечание / Дополнительно
- Саткинский завод
- Комментарий наборщика
- Отец невесты умер
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- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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