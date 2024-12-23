Ширшов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршов Денис

Ширшов Денис

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ширшов Денис
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
08-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
22.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
22.01.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 21об
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Громов Ефим, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ширшова Марфа Денисова, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ширшов Денис (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Логинов, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Солодников, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Мокшанцов Ефим, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
Комментарий наборщика
Отец невесты умер
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.