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Арефин Тимофей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Арефин Тимофей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
04-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
22.01.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 21
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Арефин Петр, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Копылова Евдокия Максимова, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Копылов Максим, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Арефин Григорий, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Копылов Ефим, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Арефин Тимофей, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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