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Микулина Пелагея

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Микулина Пелагея
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
609-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
31.10.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 19об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 609 жен
Урожд. - Петухова Зиновия Стефанова
Отец - Петухов Стефан, крестьянин (д. Нижняя, Уткинская вол., Екатеринбургский у., Пермская губ.)
Воспр. - Микулина Пелагея, вдова (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
Думаю, что Кущинская волость указана ошибочно.
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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