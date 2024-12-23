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Сабуров Егоргий Тихонов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Сабуров Егоргий Тихонов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
608-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.10.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
31.10.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 19об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 608 муж
Урожд. - Сабуров Егоргий Тихонов
Отец - Сабуров Тихон
Воспр. - Катаевских Яков, пономарь
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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