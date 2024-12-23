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Молчанов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Молчанов Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
598-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
земского суда повытчик
Нас. пункт приписки
г. Троицк, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
18.10.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 19об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 598 муж
Урожд. - Самарцов Ияков Михайлов
Отец - Самарцов Михаил, отставной унтер-офицер
Воспр. - Молчанов Иван, земского суда повытчик (г. Троицк, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
статус и фамилия воспреемика написаны неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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