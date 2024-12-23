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Русинов Иоанн Антонов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Русинов Иоанн Антонов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
581-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.09.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
22.09.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 581 муж
Урожд. - Русинов Иоанн Антонов
Отец - Русинов Антон (д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Русинов Родион
Упомянутый в записи - брат воспреемник №1 , Русинов Антон
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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