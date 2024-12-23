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Ковин Григорий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ковин Григорий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
578-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.09.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.09.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 578 муж
Урожд. - Ковин Андреян Григорьев
Отец - Ковин Григорий (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Картатцов Александр Алексеев
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Картатцов Алексей
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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