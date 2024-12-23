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Корлыханов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Корлыханов Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
572-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.09.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
14.09.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 18об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 572 муж
Урожд. - Корлыханов Иоанн Иванов
Отец - Корлыханов Иван (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Корлыханов Илизарий Самоилов
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Корлыханов Самоил
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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