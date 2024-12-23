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Чебыкин Семеон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Чебыкин Семеон
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
559-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.08.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
28.08.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 18об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 559 жен
Урожд. - Чебыкина Евдокия Семеонова
Отец - Чебыкин Семеон (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чиркова Агафья Петрова
Упомянутый в записи - муж воспреемник №1 , Чирков Исак
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
Муж воспреемницы умер
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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