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Шадрин Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шадрин Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
552-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.08.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
23.08.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 552 жен
Урожд. - Шадрина Евдокия Иванова
Отец - Шадрин Иван (д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарева Матрона Иванова
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Пономарев Иван
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
Отец воспреемницы умер
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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