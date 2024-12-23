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Веденьков Миколай Макаров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Веденьков Миколай Макаров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
539-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.07.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
30.07.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 539 муж
Урожд. - Веденьков Миколай Макаров
Отец - Веденьков Макар (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Веденьков Матфей
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
Имя новорожденного неразборчиво написано
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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