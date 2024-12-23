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Силантий Стахиев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Силантий Стахиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
536-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
30.07.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 536 муж
Урожд. - Стефан
Воспр. - Силантий Стахиев, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
Поступивший из Магометанского закона и восприял Святое крещение имя наречено Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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