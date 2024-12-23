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Новожилова Параскева Феодорова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Новожилова Параскева Феодорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
526-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.07.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.07.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 17об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 526 жен
Урожд. - Новожилова Параскева Феодорова
Отец - Новожилов Феодор (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Новожилова Анна, девица
Упомянутый в записи - брат воспреемник №1 , Новожилов Феодор
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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