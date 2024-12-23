Кинева Анна Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКинева Анна Филатова

Кинева Анна Филатова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кинева Анна Филатова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
506-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.06.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
10.06.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 506 жен
Урожд. - Везевикова Акилина Алексеева
Отец - Везевиков Алексей (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кинева Анна Филатова
Упомянутый в записи - муж воспреемник №1 , Кинев Иван
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.