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Дунаев Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Дунаев Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
464-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.03.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
08.03.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 464 муж
Урожд. - Кинев Ипатий Иванов
Отец - Кинев Иван
Воспр. - Дунаев Иван
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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