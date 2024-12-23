Комягина Васса Анкудинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомягина Васса Анкудинова

Комягина Васса Анкудинова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Комягина Васса Анкудинова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
459-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
26.02.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 459 муж
Урожд. - Комягин Герасим
Мать - Комягина Васса Анкудинова, солдатка (д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Комягин Тимофей Иванов
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Комягин Иван
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.