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Седухин Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Седухин Василий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
458-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
26.02.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 458 муж
Урожд. - Седухин Герасим Васильев
Отец - Седухин Василий (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Седухин Кодрат
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
Имя у воспреемницы неразборчиво написано
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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