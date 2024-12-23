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Сабуров Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Сабуров Василий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
453-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
10.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.02.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 453 жен
Урожд. - Озорнина Агапия Сергеева
Отец - Озорнин Сергей
Воспр. - Сабурова Гликерия Васильева (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Сабуров Василий (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
Комментарий наборщика
Фамилия отца написана с ошибками (?): Осоринин и над строкой еще какая-то пометка
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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