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Топычканов Петр Денисов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Топычканов Петр Денисов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
430-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
11.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 430 муж
Урожд. - Топычканов Петр Денисов
Отец - Топычканов Денис (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Крылысов Иван Пименов
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Крылысов Пимен
Примечание: Деревни Ногушинские и Емашинские
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинские и Емашинские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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