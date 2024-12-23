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Скрыпов Устин Прокопьев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Скрыпов Устин Прокопьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
426-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
отставной солдат
Нас. пункт приписки
д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
15.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 426 жен
Урожд. - Скрыпова Лукия Устинова
Отец - Скрыпов Устин Прокопьев, отставной солдат (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Скрыпова Фекла Никифорова, девица
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Скрыпов Никифор
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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