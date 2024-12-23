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Мошкин Андрей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мошкин Андрей
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
424-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
15.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 424 жен
Урожд. - Мошкина Лукия Андреева
Отец - Мошкин Андрей (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Феодора Стефанова, девица
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Стефан Иванов
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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