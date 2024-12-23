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Шаламов Иван Яковлев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шаламов Иван Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
422-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
11.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 422 муж
Урожд. - Новоселов Даниил Кондратиев
Отец - Новоселов Кондратий (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шаламов Иван Яковлев
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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