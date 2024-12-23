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Порозов Евсей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Порозов Евсей
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
420-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 420 муж
Урожд. - Порозов Даниил Евсеев
Отец - Порозов Евсей (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чагвинцов Никита Трифонов
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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