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Пономарев Петр

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пономарев Петр
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
417-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
09.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 417 жен
Урожд. - Пономарева Лукия Петрова
Отец - Пономарев Петр (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарева Пелагея Петрова
Упомянутый в записи - муж воспреемник №1 , Пономарев Павел
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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