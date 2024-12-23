Скрыпов Мартимий
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Скрыпов Мартимий
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 416-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 09.12.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Нас. пункт приписки
- д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 09.12.1822
- Священнослужители
- священник Михаил Мухин
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 416 муж
Урожд. - Скрыпов Спиридон Мартимиев
Отец - Скрыпов Мартимий (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Исаев Николай Кириллов
Примечание: Деревни Тепловские
- Примечание / Дополнительно
- Деревни Тепловские
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- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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