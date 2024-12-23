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Мешавкина Лукия Ларионова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мешавкина Лукия Ларионова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
415-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
07.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 415 жен
Урожд. - Мешавкина Лукия Ларионова
Отец - Мешавкин Ларион (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Куканова Евфимия Титова
Упомянутый в записи - муж воспреемник №1 , Куканов Алексей
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Комментарий наборщика
В фамилии отца не дописан слог: Мешавки
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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