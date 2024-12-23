Мальцов Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцов Дементий

Мальцов Дементий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мальцов Дементий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
411-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
05.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 411 муж
Урожд. - Мальцов Николай Дементиев
Отец - Мальцов Дементий (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Патлосов Феодосей Михайлов
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.