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Ившина Татьяна Ларионова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ившина Татьяна Ларионова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
408-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
0?.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 408 жен
Урожд. - Ившина Варвара
Мать - Ившина Татьяна Ларионова, солдатка (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Заводова Пелагея Феодорова, девица
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Заводов Феодор
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Комментарий наборщика
У отца имя записано как отчество: Феодорова Заводова и не указана дата крещения
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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