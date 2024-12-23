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Трепезникова Анна Ефимова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Трепезникова Анна Ефимова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
406-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.12.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
01.12.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 406 жен
Урожд. - Трепезникова Анна Ефимова
Отец - Трепезников Ефим Перфильев (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Трепезникова Ефимия Петрова, девица
Упомянутый в записи - отец воспреемник №1 , Трепезников Петр
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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