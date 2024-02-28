Корлыханова Мария Петрова
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
- ФИО
- Корлыханова Мария Петрова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 174-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 1811
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Дата смерти
- 1811
- Возраст (месяцев)
- 2
- Причина смерти
- родимцем
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Гавриил Агафонов , дьячок Василий Протопопов
- Архивный код
- ОГАОО, ф.173, оп.11, д.515, лист: 129
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 174 жен
Умерш. - Корлыханова Мария Петрова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Корлыханов Петр, крестьянин
- Комментарий наборщика
- дата смерти и погребения в источнике отсутствует
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- Источник
- Индексация данных проведена Лидией Шумаковой
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