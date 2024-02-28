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Карабатов Леонтей Емельянов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Карабатов Леонтей Емельянов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
171-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
1811
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
1811
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
родимцем
Священнослужители
Совершал погребение: священник Гавриил Агафонов , дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАОО, ф.173, оп.11, д.515, лист: 129
Полная запись МК
Счёт умерших: 171 муж
Умерш. - Карабатов Леонтей Емельянов, крестьянский сын (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Карабатов Емельян, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
дата смерти и погребения в источнике отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Лидией Шумаковой

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