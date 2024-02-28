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Карп Матвеев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Карп Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
117-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.05.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
20.05.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 117 жен
Урожд. - Елена Карпова
Отец - Карп Матвеев, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ведерникова Евдокия Автономова, крестьянская дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Ведерников Автоном, крестьянин
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