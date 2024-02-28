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Ерофей Лавров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Ерофей Лавров
Тип записи
о рождении
Номер записи
115-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.05.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
14.05.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 115 муж
Урожд. - Шадрин Епифан Власов
Отец - Шадрин Влас, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ерофей Лавров, крестьянин
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