Габов Николай
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
- ФИО
- Габов Николай
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 112-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.05.1810
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 12.05.1810
- Священнослужители
- священник Петр Мутин, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
- Архивный код
- ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 4об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 112 муж
Урожд. - Ведерников Исай Филиппов
Отец - Ведерников Филипп, крестьянин
Воспр. - Габов Николай, крестьянин
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