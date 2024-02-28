Карабатова Гликерия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабатова Гликерия Гаврилова

Карабатова Гликерия Гаврилова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Карабатова Гликерия Гаврилова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
110-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.05.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
11.05.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 110 жен
Урожд. - Карабатова Гликерия Гаврилова
Отец - Карабатов Гаврила, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Карабатова Варвара Гаврилова, крестьянская дочь (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Карабатов Гаврила, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close