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Попова Гликерия Иванова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Попова Гликерия Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
108-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.05.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
08.05.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 108 жен
Урожд. - Попова Гликерия Иванова
Отец - Попов Иван, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кураева Настасья Алексеева, жена служителя (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кураев Яков, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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