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Часкин Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Часкин Иван
Тип записи
о рождении
Номер записи
107-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.05.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
приказчик
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
08.05.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 107 жен
Урожд. - Часкина Ирина Митрофанова
Отец - Часкин Митрофан, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Часкина Настасья Константинова, жена приказчика (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Часкин Иван, приказчик (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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