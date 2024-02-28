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Аксенов Еким

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Аксенов Еким
Тип записи
о рождении
Номер записи
104-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.05.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Уфимский
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
01.05.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 104 жен
Урожд. - Аксенова Ирина Екимова
Отец - Аксенов Еким, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Марфа Иванова, крестьянская дочь
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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