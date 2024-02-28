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Теплова Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Теплова Мария Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
85-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.04.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Уфимский
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
01.04.1810
Священнослужители
священник Петр Мутин, дьякон Константин Михайлов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 85 жен
Урожд. - Теплова Мария Иванова
Отец - Теплов Иван, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Екатерина Тимофеева, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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