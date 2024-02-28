Ренев Марко Алексеев
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Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
- ФИО
- Ренев Марко Алексеев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 80-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 25.03.1810
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 28.03.1810
- Священнослужители
- священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов
- Архивный код
- ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 3об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 80 муж
Урожд. - Ренев Марко Алексеев
Отец - Ренев Алексей, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Овчинников Лаврентий, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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