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Алпатов Гавриил Федосов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Алпатов Гавриил Федосов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
76-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.03.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
24.03.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 76 муж
Урожд. - Алпатов Гавриил Федосов
Отец - Алпатов Федос, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кабанов Михайло, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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