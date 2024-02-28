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Фетисова Ирина Федорова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Фетисова Ирина Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
73-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.03.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена служителя
Нас. пункт приписки
завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
20.03.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 жен
Урожд. - Курочкина Дарья Афанасиева
Отец - Курочкин Афанасий, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Фетисова Ирина Федорова, жена служителя (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Фетисов Абрам, служитель (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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