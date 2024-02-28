Чазов Иван
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Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
- ФИО
- Чазов Иван
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 70-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 18.03.1810
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 18.03.1810
- Священнослужители
- священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
- Архивный код
- ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 3
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 70 муж
Урожд. - Чазов Яков Иванов
Отец - Чазов Иван, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чазов Иван, крестьянин
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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