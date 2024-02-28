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Тресьин Евдоким

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Тресьин Евдоким
Тип записи
о рождении
Номер записи
55-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
25.02.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
25.02.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Митусова Евдокея Романова
Отец - Митусов Роман, крестьянин
Воспр. - Тресьина Параскева Иванова, крестьянская жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Тресьин Евдоким, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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