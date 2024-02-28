Накоскин Прокофий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНакоскин Прокофий Ефимов

Накоскин Прокофий Ефимов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Накоскин Прокофий Ефимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
54-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.02.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
25.02.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Накоскин Прокофий Ефимов
Отец - Накоскин Ефим, крестьянин
Воспр. - Зудов Прокофий, мещанин (г. Екатеринбург, Екатеринбургский у., Пермская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close