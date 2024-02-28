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Кирилл Антонов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Кирилл Антонов
Тип записи
о рождении
Номер записи
42-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.02.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мордвин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
13.02.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Агафья Кириллова
Отец - Кирилл Антонов, мордвин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Татьяна Иванова, жена мордвина
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Данила Григорьев, мордвин
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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