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Торелкина Матрена Прокопьева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Торелкина Матрена Прокопьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
39-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.02.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
06.02.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Крохина Агафья Иванова
Отец - Крохин Иван, крестьянин
Воспр. - Торелкина Матрена Прокопьева, крестьянская жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Торелкин Нестер, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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